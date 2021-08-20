ФСБ рассекретила документы об испытании биооружия на советских пленных

Япония не смогла заставить пленных работать против Советского Союза даже при пытках. Фото: pixabay.com

Япония не смогла заставить пленных работать против Советского Союза даже при пытках. Фото: pixabay.com

ФСБ первый раз рассекретила документы об использовании бактериологического оружия спецслужбами Японии на жителях Советского Союза во время Второй мировой войны.

С 1930 по 1945 годы в плен к японцам попали тысячи жителей СССР. Некоторые из них попали в лагерь «Хогоин» в районе Харбина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Япония не смогла заставить пленных работать против Советского Союза даже при пытках, и в 1945 году их отправили в спецотряд, где на них решили испытывать биологическое оружие.

Среди документов — протоколы допросов начальника лагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы. Летом 1948 года он отметил, что лагерь был рассчитан на полторы сотни русских мужчин. 731-й отряд ставил опыты на живых людях для исследования смертельно опасных бактерий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ России первый раз рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом.