ФСБ рассекретила документы об испытании биооружия на советских пленных

ФСБ рассекретила документы об испытании биооружия на советских пленных
Япония не смогла заставить пленных работать против Советского Союза даже при пытках. Фото: pixabay.com

ФСБ первый раз рассекретила документы об использовании бактериологического оружия спецслужбами Японии на жителях Советского Союза во время Второй мировой войны.

С 1930 по 1945 годы в плен к японцам попали тысячи жителей СССР. Некоторые из них попали в лагерь «Хогоин» в районе Харбина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Япония не смогла заставить пленных работать против Советского Союза даже при пытках, и в 1945 году их отправили в спецотряд, где на них решили испытывать биологическое оружие.

Среди документов — протоколы допросов начальника лагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы. Летом 1948 года он отметил, что лагерь был рассчитан на полторы сотни русских мужчин. 731-й отряд ставил опыты на живых людях для исследования смертельно опасных бактерий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ФСБ России первый раз рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с Советским Союзом.

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