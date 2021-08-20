В Петербург привезли новую партию вакцины «Спутник V»

В Петербург привезли новую партию вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина "Спутник V становится все доступнее. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

На фармацевтическую базу Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом стало известно в пятницу, 20 августа.

Город получил 38,4 тыс. комплектов доз. Препарат расфасован по две дозы в ампуле, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге создан большой запас разных видов вакцины.

«В Петербурге создан большой запас разных видов вакцины. Каждый может выбрать в зависимости от состояния здоровья», — отметил он.

Напомним, в городе на сегодняшний день открыты 165 прививочных пунктов.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина коронавирус


 

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