Производители похоронной атрибутики сообщили о повышении цен на продукцию

Производители похоронной атрибутики сообщили о повышении цен на продукцию
Подорожали деревянные крест, ограды, памятники. Фото: flickr.com

Производители похоронной продукции рассказали о повышении стоимости своих изделий.

Гробовщики предупредили ритуальные агентства о повышении цен на товар от 30% до 60%. Еще в прошлом месяце стоимость обычного деревянного гроба была не больше семи тысячи рублей, то сейчас цена уже девять тысяч рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Более дорогие гробы подорожали десять тысяч рублей. Такой стремительный рост цен отметили первый раз за десять лет. Подорожали деревянные крест, ограды, памятники.

Цена необработанной древесины выросла в два раза из-за скорого запрета на экспорт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что необычная находка объявилась в Ленобласти. На трассе М-11 в тупике технического разворота на 640 км нашли случайно гроб. Под постом тут же начали гадать о появлении гроба.

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