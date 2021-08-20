Петербург попал в топ самых общительных городов

Петербург попал в топ самых общительных городов
Петербург вошел в топ самых общительных городов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Петербург вошел в топ самых общительных городов.

Сервис Объявления ВКонтакте проанализировал активность пользователей под постами с объявлениями и выяснил, жители каких городов больше всего обсуждают товары в комментариях. Выяснилось, что жители Северной столицы чаще других обсуждают объявления других пользователей.

Согласно результатам исследования, самыми общительными оказались жители Казани, каждое третье объявление в этом городе активно обсуждается пользователями. Второе место в топе занял Краснодар, жители города оставляют от 5 до 10 комментариев под 28% объявлений. Тройку лидеров замыкает Челябинск, где жители активно комментируют 27% объявлений. 4-6 строчки топа разделили Петербург, Самара и Новосибирск, пользователи Сети из этих городов активно обсуждают 26% объявлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге создали специальное мини-приложение «Наш СПб в ВК» в социальной сети «ВКонтакте», чтобы местные жители могли сообщить о проблемах города.Теперь пользователи могут распространить обращение по проблемам в сфере ЖКХ, благоустройства и другим темам.

вконтакте рейтинг социальные сети


 

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