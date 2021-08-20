На смену Меркурию пришел ретроградный Уран: чего ждать россиянам?

Ретроградный Уран - полезный и важный период для тех, кто не боится перемен. Фото: pixabay

Ретроградный Уран - полезный и важный период для тех, кто не боится перемен. Фото: pixabay

Всем известны периоды, когда Марк и Меркурий становятся ретроградными: в это время, как правило, все валится из рук, а важные решения лучше отложить до более благоприятных времен. Однако с 15 августа пришел ретроградный Уран: станет ли он временем стресса и неудач или что-то изменится? Рассказывает астролог Ольга Стелла.

По прогнозу эксперта, период ретроградного Урана должен принести с собой новизну, энергию, прогресс и свободу. Уран — противник рутины и скучного быта, с ним связаны футуристичные процессы и проекты: о космосе, физике, интернете. Сейчас эта планета разворачивается в ретродвижение — то есть начинается иллюзорно двигаться в обратном направлении.

Период стационарного движения Урана продлиться с 15 августа по 14 сентябя — это самое опасное время года. Резкие перемены и перевороты ждут даже те сферы, в которых долгое время наблюдалось затишье.

С одной стороны, следствием этого могут стать катастрофы, поломки, аварии. Однако в то же время ретроградный период Урана привнесет с собой озарения, инсайты, переосмысления и неожиданные решения. Особенно сильно влияние Урана проявится в полнолуние, 22 августа. Эта неделя обещает гениальные идеи и открытия для всех, кто любит новизну и готов к переменам.

В видео, опубликованном на своем YouTube-канале, Ольга Стелла добавляет, что это время идеально подходит для налаживания дружеских контактов с теми, с кем вас связывают общие интересы. «Дружба по расчету» может оказаться выгодной для обеих сторон.

Кроме того, сейчас лучшее время, чтобы подумать о приобретенном за всю жизнь опыте и отсеять ставшее ненужным. Гармоничная жизнь с Ураном требует ярких красок и бесстрашных изменений. Людям, осмелившимся на перемены, ретроградный Уран поможет понять, каким путем лучше всего прийти к реализации своих заветных желаний.