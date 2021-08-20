Правильное питание: как сэкономить на вкусной и здоровой пище

Дорогостоящие разрекламированные овощи и фрукты всегда можно заменить более доступными, знакомыми с детства, но непопулярными аналогами. Фото: pixabay

Дорогостоящие разрекламированные овощи и фрукты всегда можно заменить более доступными, знакомыми с детства, но непопулярными аналогами. Фото: pixabay

Нутрициолог Дарья Игнатова рассказала, можно ли не оставлять космические суммы в супермаркетах, питаясь вкусной и разнообразной, но только правильной пищей.

Эксперт утверждает, что высокая стоимость «здоровой» еды по сравнению с «обычной» — всего лишь стереотип. В первую очередь, соблюдая правила ПП (правильного питания), совсем не обязательно нестись в отделы супермаркетов с авокадо, красной рыбой и гречневым хлебом. Однако дорогостоящие суперфуды, такие как авокадо, форель или лосось, зачастую переоценены.

Более того, привлекательные надписи на упаковках, гласящие, что перед вами «эко-продукт», «натуральный продукт», «без сахара», еще не означают, что в этих товарах действительно есть польза и необходимость. Как не стать жертвой маркетинга, есть здоровую пищу и при этом не смотреть на четырёхзначные чеки из супермаркетов?

Во-первых, как советует нутрициолог, продукты можно замораживать. Например, сезонные баклажаны, перцы, кабачки, ягоды и многое другое, что годится на заготовки. Это позволит продолжать правильно питаться зимой, когда цены на «летние» продукты заметно повышаются.

Кроме того, распространенный миф о том, что на рынке продукты всегда дороже, чем в магазине, останавливает людей от покупок. Однако, подчеркивает Дарья, это не всегда так: те же «сезонные» фрукты и овощи можно найти по привлекательной цене. Таким образом, исключать рынки из перечня мест, где вы закупаетесь продуктами, не стоит.

Еще один способ сэкономить деньги и правильно питаться — не ходить по кафе и ресторанам. Заведения не только бьют по кошельку, но и не всегда следуют заветам ЗОЖ. Да, придется повозиться, чтобы самостоятельно сделать смузи боул и тост с лососем и авокадо, но при этом не пострадает ни ваш бюджеты, ни принципы питания.

Как упоминалось выше, модные суперфуды без всякого ущерба для здоровья можно заменить более доступными продуктами. Вместо кейла, к примеру, взять обычную цветную капусту, вместо индейки — курицу, а ягоды годжи успешно заменит малина.

Эксперт добавляет, что заметно урезать расходы на еду можно, закупаясь оптом, а не в фирменных магазинах. Некоторые товары, такие как гречка, не станут лучше, если будут стоять на полке супермаркета с брендовым логотипом по завышенной цене.

Наконец, замечает нутрициолог, важно избегать некачественной еды. Зачастую привлекательно дешевые продукты или фастфуд содержат вредные добавки (усилители вкуса, дешевые масла). Злоупотребляя такой пищей, впоследствии можно потратить гораздо больше на посещение врачей, восстанавливая желудочно-кишечный тракт или сердечно-сосудистую систему. Пакет гречки и упаковка картошки фри могут стоить одинаково — главное, сделать правильный выбор.