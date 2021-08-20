Мурашко: дети стали чаще заболевать COVID-19

Мурашко: дети стали чаще заболевать COVID-19
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться коронавирусом.

«Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется», — цитирует его РИА «Новости».

Глава Минздрава подчеркнул, что по этой причине дети стали чаще заболевать ковидом.

Он также призвал родителей вакцинироваться, чтобы меньше подвергать риску детей.

С начала пандемии в России выявлено 6 705 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 174 485 летальных исходов, выздоровели 5 983 405 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британские специалисты выяснили, что эффективность антикоронавирусной вакцины, разработанной компаниями Pfizer/BioNTech, со временем падает.

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