Мурашко раскрыл число привившихся от COVID россиян

Мурашко раскрыл число привившихся от COVID россиян
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число вакцинированных среди россин. Фото: Минздрав РФ

На сегодняшний день вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 43 млн россиян. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, российские власти при этом считают, что этой цифры пока недостаточно.

Как сообщил ТАСС, глава Минздрава отметил, что среди регионов есть те, в которых от COVID-19 привились уже более 60% взрослого населения.

Мурашко добавил, что препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше, чем на неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи Петербургского государственного университета совместно с учеными Петербургского института ядерной физики ознакомились с иммунным ответом петербуржцев на COVID-19.

коронавирусная пандемия минздрав рф михаил мишустин


 

Новости партнеров
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Исследование: в пандемию родились дети с более низким уровнем IQ
Исследование: в пандемию родились дети с более низким уровнем IQ
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мурашко раскрыл число привившихся от COVID россиян
Россия и Германия хотят, чтобы на Донбасс вернулся мир и покой
Владимир Путин надеется, что Афганистан не развалится
Сама подала голос: годовалую малышку нашли спустя 4 дня под Смоленском
28,6 тыс. абитуриентов поступили на бюджет в петербургские вузы
В пятницу петербуржцы застряли в семибалльных пробках
Учёные СПбГУ оценили иммунный ответ на COVID у петербуржцев
«Здоровье забираете»: Ольга Бузова заявила, что женщины болеют ...