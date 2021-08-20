Мурашко раскрыл число привившихся от COVID россиян

На сегодняшний день вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли свыше 43 млн россиян. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, российские власти при этом считают, что этой цифры пока недостаточно.

Как сообщил ТАСС, глава Минздрава отметил, что среди регионов есть те, в которых от COVID-19 привились уже более 60% взрослого населения.

Мурашко добавил, что препараты в регионах страны поставляются в достаточных объемах и нет ни одного субъекта, где запас был бы меньше, чем на неделю.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что исследователи Петербургского государственного университета совместно с учеными Петербургского института ядерной физики ознакомились с иммунным ответом петербуржцев на COVID-19.