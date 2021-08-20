За сутки в России заболела почти 21 тысяча человек

За сутки в России заболела почти 21 тысяча человек
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 20 992 человек.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 705 523 случаев коронавируса в 85 регионах.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 785 случаях, за все время пандемии скончались 174 485 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 20 351 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые заявили, что эффективность вакцины против коронавируса снижается.

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