К Земле приближается опасный астероид

К Земле приближается опасный астероид
Астероид. Фото: Pixabay

В субботу, 21 августа, к Земле приблизится астероид 2016 AJ193, относящийся к классу потенциально опасных.

Он пролетит мимо нашей планеты на минимальном расстоянии — около 3,4 миллиона километров. Об этом сообщается на сайте одного из подразделений НАСА.

Наиболее близко космический объект подойдет к Земле в 18.10 мск. Скорость астероида составляет 26 километров в секунду. Его размеры — от 400 до 1300 метров.

Для планеты этот астероид угрозы не представляет, хотя и относится к потенциально опасным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала том, что на Землю может упасть астероид. Столкновение с космическим объектом размером с холодильник планете прогнозируют в начале ноября. О том, что на землю может упасть астероид за день до президентских выборов в США, сообщает американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

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