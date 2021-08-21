МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Ленобласти

МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Ленобласти
Дожди напоминают, что скоро осень окончательно установится в Петербурге и Ленобласти. Фото: pixabay.com

В Ленобласти в выходные ожидается ухудшение погодных условий.

О неблагоприятном прогнозе предупредили в управлении МЧС по региону.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 21 августа, во всех районах региона выпадут осадки, местами грозы и сильные ливни.

В воскресенье, 22 августа, местами ожидаются грозы. Ночью температура воздуха начинает падать- до +8…+13 градусов. Днем столбики термометров покажут довольно высокие температуры +16…+21 градусов.

В МЧС рекомендуют местным жителям оставаться в такую погоду дома.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в воскресенье, 22 августа, Ленинградскую область ждет облачная погода с прояснениями. Днем горожанам понадобится зонтик, потому как, по прогнозам синоптиков, в большинстве районов региона пройдут кратковременные дожди.

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