На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд

Устранять колейности на КАД будут два дня. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Устранять колейности на КАД будут два дня. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На развязке КАД с Московским шоссе целиком будет перекрыт съезд в течение двух дней.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 по 29 августа съезд № 1 будет перекрыт из-за работ по устранению колейности покрытия на 65 километре дороги.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Сроки завершения ремонта могут измениться из-за погодных условий.

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Северной столицы будет ограничен проезд транспортных средств из-за ремонтных работ. На Большой Морской на два года с 23 августа текущего года по 20 мая 2023 года введут ограничения движения.