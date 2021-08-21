Депутата МО «Волковское» арестовали по делу о вымогательстве взяток

Теперь депутату придётся провести в СИЗО два месяца. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Теперь депутату придётся провести в СИЗО два месяца. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Фрунзенский районный суд Петербурга заключил под стражу муниципального депутата Александра Савченкова, обвиняемого в получении взятки.

Об этом стало известно в субботу, 21 августа. По версии следствия, депутат МО Волковское Савченков, угрожая подчиненным проблемами на работе вплоть до увольнения, вымогал у них деньги. Далее депутат получил взятку в размере 366 тыс. рублей. 20 августа Савченков был задержан, ему были предъявлены обвинения.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, 21 числа Савченков и защитники возражали против заключения под стражу, аргументируя тем, что обвиняемый имеет двоих малолетних детей и не намерен скрываться.

В СИЗО муниципальный депутат просидит минимум по 19 октября 2021 года. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Москве по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан исполняющий обязанности начальника Службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления.