В воскресенье Пулково работает без отмен и задержек

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 22 августа, в аэропорту Пулково все самолеты отправятся в свои рейсы по расписанию.

На данный момент вылеты из Северной столицы планируются без отмен и задержек. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани по состоянию на утро воскресенья.

В настоящее время идет посадка на рейс TK 404 до Стамбула, рейс 5N 150 до Архангельска и авиарейс 5N 569, следующий до Симферополя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне, 21 августа, в петербургском аэропорту задержали восеми рейсов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Антальи, Симферополя, Сочи, Липецка, Москвы, Читы, Воронежа.