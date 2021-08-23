Россиян предупредили о популярных способах обмана при просмотре квартиры

Также от покупателей часто умалчивают, что в квартире всегда шумно: например, недалеко ходят трамваи. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Также от покупателей часто умалчивают, что в квартире всегда шумно: например, недалеко ходят трамваи. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В рамках купли-продажи недвижимости собственники квартир очень часто стараются скрыть от возможных покупателей недостатки своих квартир.

Риелторы советуют избегать покупки квартиры в домах, где в глаза бросается плохое состояние подъезда. Это и плохие запахи, разбитые окна, грязные стены и шприцы на полу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также от покупателей часто умалчивают, что в квартире всегда шумно: например, недалеко ходят трамваи. Тогда просмотр квартиры стараются проводить днём, когда шум не так заметен как вечером.

Саму квартиру специалисты рекомендуют внимательно осмотреть на наличие перепланировок. Если они есть, нужно требовать разрешительные документы. Если перепланировка не была согласована, это ведёт, как минимум, к штрафу или к штрафу и восстановлению исходного состояния квартиры за свой счёт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Российской Федерации планируют ввести налоговый вычет за арендуемую квартиру.