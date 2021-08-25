«В семье не без урода»: в Ленобласти проверят данные о липовых прививках

Комитет по здравоохранению взаимодействует с силовыми структурами. В Ленобласти начали проверку. Фото: pixabay.com

Комитет по здравоохранению взаимодействует с силовыми структурами. В Ленобласти начали проверку. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области чиновники начнут проверять информацию о лжевакцинации в одном из медицинских учреждений. Нескольких врачей уже задержали.

Пресс-служба администрации региона сообщила 24 августа, что если данные подтвердятся, то к виновникам будут применены «самые жесткие меры».

Напомним, стало известно о фальшивой вакцинации во Всеволожской КМБ. На сайте Госуслуг появлялась информация о пройденной вакцинации, хотя никаких инъекций проведено не было.

Председатель регионального Комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин заявил, что в связи со случившемся проверка коснется всех больниц и пунктов вакцинации 47-ого региона.

«Если факты, которые мы получили, будут подтверждены, то меры воздействия дисциплинарного и другого характера, кадровые решения буду достаточно жесткими, потому что мы, действительно, понимаем, что в семье не без урода. Для нас дело чести сохранить доброе имя наших медиков, которые, действительно, верой и правдой в круглосуточном режиме борются с коронавирусной инфекцией», — заявил Вылегжанин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по делу о фиктивной вакцинации в Ленобласти задержаны семь человек