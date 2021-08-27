Число погибших военных США при взрывах в Кабуле достигло 13

Число погибших военных США при взрывах в Кабуле достигло 13
По последним данным, число пострадавших составляет 18. Фото: https://pixabay.com

Число американских военных, которые погибли в результате теракта в Кабуле, достигло 13 человек.

«Тринадцатый военнослужащий США умер от ранений, которые он получил в результате атаки у ворот Эбби», — заявил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан.

По последним данным, число пострадавших составляет 18 человек, их эвакуируют из Афганистана, сообщает ТАСС.

В четверг два взрыва устроили террористы-смертники у отеля «Барон», расположенного неподалеку от аэропорта города.

Общее число погибших, по данным СМИ, составляет не менее 90 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что при взрывах в Кабуле погибли 12 солдат США. Еще 15 американских военных пострадали, состояние 10 из них оценивается как критическое.

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