Фасад дома на Ленинском отремонтируют к октябрю 2021 года

На данный момент половина работ уже выполнена.

В Красносельском районе фасад дома 95 по Ленинскому проспекту планируют отремонтировать уже к октябрю 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что работы стартовали в апреле. Объект непростой, но половина работ уже выполнена. Напоминаем, что речь идет об объекте на 927 квартир, построенном в 1985 году. Там проживают около двух тысяч человек.

Сейчас специалисты чистят наружные панели, красят фасады, восстанавливают гидроизоляция балконов и лоджий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала в Парголово. Компании предстоит выплатить 100 тысяч рублей.