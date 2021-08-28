Фасад дома на Ленинском отремонтируют к октябрю 2021 года

Фасад дома на Ленинском отремонтируют к октябрю 2021 года
В Петербурге ремонтируют дома 90-х годов. Фото: скриншот Гугл. Карты

На данный момент половина работ уже выполнена.

В Красносельском районе фасад дома 95 по Ленинскому проспекту планируют отремонтировать уже к октябрю 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что работы стартовали в апреле. Объект непростой, но половина работ уже выполнена. Напоминаем, что речь идет об объекте на 927 квартир, построенном в 1985 году. Там проживают около двух тысяч человек.

Сейчас специалисты чистят наружные панели, красят фасады, восстанавливают гидроизоляция балконов и лоджий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что РЖД оштрафовали за незаконный ремонт вокзала в Парголово. Компании предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

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Фасад дома на Ленинском отремонтируют к октябрю 2021 года
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