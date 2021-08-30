В России коронавирус подхватили более 18 тысяч человек за сутки

В России коронавирус подхватили более 18 тысяч человек за сутки
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 325 человек.

Об этом стало известно сегодня, 30 августа. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 901 152 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 792 случаях, за все время пандемии скончались 182 429 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 14 180 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июле число умерших с COVID-19 в России впервые превысило 50 тыс. человек. Соответствующие данные приводит Росстат.

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