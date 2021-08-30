Гибель от примеси в вакцине и высокая смертность: COVID-19 в России и мире

Гибель от примеси в вакцине и высокая смертность: COVID-19 в России и мире
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Несмотря на то, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России и мире снижается, смертность продолжает расти. Печальную статистику пополняют и те, кто скончался после введения вакцины, которая, казалось бы, должна, напротив, защищать. Не исключается, что в нескольких случаях причиной гибели людей стал сам препарат.

По последним данным университета Джона Хопкинса, за последние сутки коронавирусная инфекция была выявлена у 437 967 человек. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 216 364 257 человек. От вируса умерли за все время пандемии 4 500 596 человек.

Беспрецедентные данные опубликовал Росстат. В июле число умерших с COVID-19 в России впервые превысило 50 тыс. человек. Предыдущий максимум регистрировался в декабре прошлого года — тогда умер 45 331 россиянин.

Врачи считают, что показатели смертности в стране изменятся в лучшую сторону, но позже. По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, летальность должна понизиться позднее. В сентябре мы сможем увидеть цифры, которые будут соответствовать сегодняшнему числу инфицированных. высокая смертность сейчас — последствия пика третьей волны в России. Кроме того, добавила она, на уровне смертности сказалась и дельта-вариация вируса – от него сейчас умирают люди, которые заболели еще в начале лета.

В центре «Вектор», между тем, заявили, что их новая вакцина «ЭпиВакКорона-Н» защищает от всех штаммов коронавируса. Его создатели заверили, что новый препарат легко переносится, безопасен в применении и подходит для ревакцинации.

Впрочем, в мире уже известно о случаях, когда причиной смерти пациента становился сам препарат, а не вирус. Ранее гибель вакцинированных связывали с заражением COVID-19 или обострением хронических заболеваний. В Японии же сейчас расследуют два случая, когда убить пациентов мог сам препарат. По предварительным данным, в партии препарата Moderna обнаружили примеси, которые могли привести к смерти двух пациентов.

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