Траволаторы на «Беговой» начнут работать в октябре

Траволаторы на станции петербургского метро «Беговая» заработают 31 октября текущего года. Ранее их обещали открыть в середине июля.

Такой ответ от комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) получил депутат городского ЗакСобрания. Пассажирские конвейеры на «Беговой» собираются ввести в эксплуатацию после того, как будут выполнены все пусконаладочные работы и проведено техническое освидетельствование.

«Плановый срок ввода в эксплуатацию — 31.10.2021», — говорится в ответе ведомства.

Как отмечают в КРТИ, такой срок связан с длительностью изготовления и поставки необходимых комплектующих. Работы по восстановлению траволаторов станции ведут специалисты «Метростроя» и ГУП ГУП «Петербургский метрополитен».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Единый диспетчерский центр метрополитена Петербурга введут в эксплуатацию в 2026 году.