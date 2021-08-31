Путин подписал указ о выплате в 15 тыс. военным и сотрудникам МВД

Путин подписал указ о выплате в 15 тыс. военным и сотрудникам МВД
Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременные выплаты получат военнослужащие и сотрудники МВД. Фото: пресс-служба Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин скрепил подписью указы, в которых предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Информация об этом выложена на портале правовой информации.

Кроме военнослужащих, выплаты в размере 15 тыс. рублей получат курсанты, сотрудники МВД, прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и нескольких других государственных органов.

Согласно опубликованным документам, деньги собираются перечислить уже в сентябре.

Предложил такую выплату сам глава государства. Свою инициативу он озвучил на встрече с представителями партии 22 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единовременная выплата в 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

военнослужащие единовременная выплата путин сотрудники мвд


 

Новости партнеров
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
В Петербурге 85-летний пенсионер добился перерасчета за горячую воду
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Число зараженных коронавирусом в Петербурге за сутки увеличилось вдвое
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Актриса Екатерина Васильева стала монахиней
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге введены в эксплуатацию 20 новых скоростных фоторадаров
Банки опровергли сведения о нарушении Wildberries правил платежных систем
От чего ещё привиться: список доступных вакцин для взрослых
Путин подписал указ о выплате в 15 тыс. военным и сотрудникам МВД
Как домашние животные помогают выздороветь
В центре имени Чумакова назвали количество штаммов COVID-19 в будущем
Полный набор: какие анализы и обследования нужно делать после коронавируса
Петербург упал на 4-е место в антирейтинге суточной заболеваемости COVID