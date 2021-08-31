Путин подписал указ о выплате в 15 тыс. военным и сотрудникам МВД

Президент Российской Федерации Владимир Путин скрепил подписью указы, в которых предусмотрены единовременные выплаты военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов.

Информация об этом выложена на портале правовой информации.

Кроме военнослужащих, выплаты в размере 15 тыс. рублей получат курсанты, сотрудники МВД, прокуратуры, Росгвардии, ФСИН и нескольких других государственных органов.

Согласно опубликованным документам, деньги собираются перечислить уже в сентябре.

Предложил такую выплату сам глава государства. Свою инициативу он озвучил на встрече с представителями партии 22 августа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что единовременная выплата в 10 тыс. рублей пенсионерам, которые получают пенсию на карту, будет перечислена в четверг, 2 сентября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.