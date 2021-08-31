В Петербурге 1 сентября ожидается до +17 градусов тепла

В Петербурге в первый день осени существенных осадков не ожидается.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду, 1 сентября, в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдут кратковременные дожди. В ночное время суток столбики термометров покажут +10…+12 градусов, днем температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов.

В четверг, 2 сентября, в городе ожидается кратковременный дождь, ночью — местами. Ветер северо-западный умеренный. Ночью +6…+8 градусов, днем ожидается +13…+15 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг, 26 августа, в Петербурге ожидается прохладная погода. На это повлияет передняя часть атлантического циклона, центр которого выйдет в южную часть акватории Балтийского моря.