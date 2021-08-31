Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного ковида

Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что риск смерти может резко возрасти на протяжении полугода после перенесенного ковида.
В частности, речь идет о переболевших старшего возраста. У пациентов после заболевания наблюдаются осложнения, связанные с поражениями нервной системы, заболевания сердца и сосудов. Кроме того, возможны образования тромбов. Мурашко рассказал каналу «Россия 24», что симптомы могут сохранятся до восьми-девяти месяцев
По его словам, таким пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию.
С начала пандемии в России выявлено 6 918 965 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 183 224 летальных исхода, выздоровели 6 181 054 пациента.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус наносит организму заметный ущерб. Чтобы не лечь в больницу с осложнениями, врачи рекомендуют держать руку на пульсе. Сразу после окончания болезни и карантина следует сдать комплекс анализов — это поможет терапевту увидеть, какой отдел больше всего пострадал от атаки вируса.