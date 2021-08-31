Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного ковида

Мурашко рассказал о росте риска смерти после перенесенного ковида
Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Риск смерти может резко возрастать на протяжении полугода после перенесенного коронавируса.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что риск смерти может резко возрасти на протяжении полугода после перенесенного ковида.

В частности, речь идет о переболевших старшего возраста. У пациентов после заболевания наблюдаются осложнения, связанные с поражениями нервной системы, заболевания сердца и сосудов. Кроме того, возможны образования тромбов. Мурашко рассказал каналу «Россия 24», что симптомы могут сохранятся до восьми-девяти месяцев

По его словам, таким пациентам нужно пройти углубленную диспансеризацию.

С начала пандемии в России выявлено 6 918 965 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 183 224 летальных исхода, выздоровели 6 181 054 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что коронавирус наносит организму заметный ущерб. Чтобы не лечь в больницу с осложнениями, врачи рекомендуют держать руку на пульсе. Сразу после окончания болезни и карантина следует сдать комплекс анализов — это поможет терапевту увидеть, какой отдел больше всего пострадал от атаки вируса.

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