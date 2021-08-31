ДТП на проспекте Науки в Петербурге спровоцировало пробку

У дома на проспекте Науки в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел днем 31 августа. В итоге трамваи встали в обе стороны. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

«Авария на проспекте Науки д. 10. Трамваи встали в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Проводится проверка. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и КАМАЗа. Первый транспорт превратился в груду металла в результате аварии.