В День знаний закроют движение по набережной Лейтенанта Шмидта

Мероприятие в честь Дня знаний помешает проезду на набережной Лейтенанта Шмидта, а также изменит движение городского транспорта.

Как сообщает комитет по транспорту Петербурга, 1 сентября с 10 до 12 часов будет проводиться торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. В связи с этим придется закрыть движение транспорта по набережной Лейтенанта Шмидта от 20-21 линии В.О. до 22-23 линии В.О.

Также в это время изменится маршрут автобуса №1. Автобусы пойдут от конечной остановки «Новосибирская улица» по действующей трассе до набережной Лейтенанта Шмидта, далее по набережной Лейтенанта Шмидта, 18-19-й линиям В.О., Большому проспекту В.О. и далее до конечной остановки «Наличная улица». В обратном направлении автобусы поедут по прежнему маршруту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Колтушским и Шафировским ограничат движение.