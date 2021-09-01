В Центральном районе в гимназии обрушился потолок

В Центральном районе в гимназии обрушился потолок
В школе обрушился потолок. Фото: pixabay

С потолка посыпалась штукатурка. К счастью, никто не пострадал.

В гимназии №155 Центрального района сегодня, 1 сентября, произошло обрушение потолка. Об этом пишет «Фонтанка».

Информацию уже подтвердил глава района Максим Мейксин. Известно, что с потолка посыпалась штукатурка – куски отделочного слоя оказались в проходе между партами. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Мейксин пообещал, что к завтрашнему дню в кабинете наведут порядок и там будет безопасно. Он добавил, что комитет по образованию уже разбирается, в чем причине обрушения. К слову, гимназия, о которой идет речь, славится победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургской школе набрали 16 первых классов.

новости СПб обрушение потолок Центральный район


 

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