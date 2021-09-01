В петербургской школе набрали 16 первых классов

Всего в городе открыли более двух тысяч первых классов.

В Санкт-Петербурге выявили школу-рекордсмена, которая открыла аж 16 первых классов. Речь идет про учреждение №469 в Выборгском районе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В комитете по образованию отметили, что всего в 2021 году открыли более двух тысяч первых классов. В некоторых школа их было более десяти сразу. Среди рекордсменов также школы № 147 и № 291 в Красносельском районе – там по 13классов.

Такое количество первых классов в основном встречается в новых школах, построенных за последние несколько лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в День знаний в Петербурге открылось девять новых школ. Четыре новые школы появились в Приморском районе, по одной — в Красносельском, Московском, Выборгском, Калининском и Петроградском.