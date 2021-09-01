Моргенштерн женился в белом платье и прочие подробности свадьбы

Моргенштерн женился в белом платье и прочие подробности свадьбы
Рэпер и блогерша поженились. Фото: скриншот Instagram

Свадьба рэпера выдалась крайне необычной.

Рэпер Моргенштерн женился на своей 21-летней девушке Диларе Зинатуллина. Подробностями торжеств делится «Комсомольская правда».

Известно, что на свадьбу артист пришел в бело платье, а его невеста надела строгий брючный костюм. Торжество по стилю напоминало 90-е: были и традиционные плакаты, и выкуп невесты. Клятву, которую произносили возлюбленные, тоже изменили: в ней присутствовали шутки и нецензурная брань. Текст был написан на кусках пенопласта.

После того, как Моргенштерн спел для гостей, он бросил букет невесты в зал с гостями. Также он «нырял» в свадебный торт. Напоминаем, что Дилара сама сделала предложение рэперу, он ответил «да». Торжество состоялось 31 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Моргенштерн рассказал о планах стать президентом России.

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