В Петербурге упал спрос на ипотеку

В Петербурге упал спрос на ипотеку
Петербуржцы стали реже брать ипотеку. Фото: unsplash.com

Граждане стали меньше интересоваться ипотекой по сравнению с началом лета 2021 года.

В Санкт-Петербурге снизился спрос на ипотечные кредиты. Известно, что в июле 2021 года выдали ипотек на 25,5 миллиардов рублей, что на 27,3% меньше, чем месяцев ранее, в июне. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

Отмечается, что за месяц выдали 6,1 тысяч кредитов. Это самый маленький показатель за последние полгода. Так произошло, скорее всего, из-за изменений условий льготной программы – теперь воспользоваться ей могут только отдельные категории граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил расширить льготную ипотеку для семей с одним ребенком. Ипотечные кредиты по ставке 6% годовых на весь срок кредита предоставляются на покупку нового жилья или рефинансирование ранее выданной ипотеки.

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