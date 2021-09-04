ДТП на Ириновском: Mercedes и Renault удобно расположились

ДТП на Ириновском: Mercedes и Renault удобно расположились
На Индустриальном ДТП между двумя иномарками. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В жилом районе Ржевка-Пороховые в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали две иномарки.

Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 4 сентября, авария случилась на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Ириновского. Перекресток «свел» белый Mercedes и каршеринговый Renault.

Один из пользователей сети отметил, что разбитые машины разбросало в разные стороны и при этом авто совсем не мешают движению.

«Удобно расположились — не мешают», — нашел единственный плюс в ДТП комментатор.

У Mercedes сильно пострадал «перед». Renault же повезло чуть больше. В данный момент неизвестно о состоянии здоровья водителей авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП. Движение по участку оказалось заблокировано.

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