ДТП на Ириновском: Mercedes и Renault удобно расположились

В жилом районе Ржевка-Пороховые в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадали две иномарки.
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 4 сентября, авария случилась на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Ириновского. Перекресток «свел» белый Mercedes и каршеринговый Renault.
Один из пользователей сети отметил, что разбитые машины разбросало в разные стороны и при этом авто совсем не мешают движению.
«Удобно расположились — не мешают», — нашел единственный плюс в ДТП комментатор.
У Mercedes сильно пострадал «перед». Renault же повезло чуть больше. В данный момент неизвестно о состоянии здоровья водителей авто.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Митрофаньевском шоссе произошло ДТП. Движение по участку оказалось заблокировано.