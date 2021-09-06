В Петербурге за сутки привились от ковида менее 7 тыс. человек

За сутки от коронавируса привились 5 133 петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Первый компонент препарата за сутки получили 1 670 горожан.

С начала массовой вакцинации в Петербурге от COVID-19 привились 1 499 906 человек первым компонентом, при этом 1 493 667 — сделали оба укола или выбрали «Спутник Лайт».

Запас вакцин от коронавируса в городе составляет 1 493 667 доз.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 172 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нужно записываться заранее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.