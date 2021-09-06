Лавров: «Северный поток 2» заработает через несколько дней

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод «Северный поток 2» достроят в ближайшие дни.

«Он достроен будет через несколько дней, работать начнет», — цитирует его «Интерфакс».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.