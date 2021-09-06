Жителей Ленобласти предупредили о грозах и сильном ветре

Жителей Ленобласти предупредили о грозах и сильном ветре
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В понедельник, 6 сентября, в Ленинградской области ожидаются грозы с сильным ветром.

Об этом предупредили в ГУ МЧС по региону. По прогнозам синоптиков, местами, преимущественно на востоке, пройдут грозы. При этом порывы ветра будут достигать15 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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