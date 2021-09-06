Во Всеволожске задержали пьяного водителя, который сбил шлагбаум

Во Всеволожске задержали водителя иномарки, который уехал с места ДТП.

Инцидент произошел 5 сентября в 11:33 улице Доктора Сотникова. Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который незадолго до этого повредил шлагбаум, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid сбил шлагбаум, установленный у въезда на территорию жилого комплекса, а затем уехал с места происшествия. Мужчину задержали на Джанкойской улице во Всеволожске. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.