Во Всеволожске задержали пьяного водителя, который сбил шлагбаум

Во Всеволожске задержали пьяного водителя, который сбил шлагбаум
Проводится проверка. Фото: Pixabay

Во Всеволожске задержали водителя иномарки, который уехал с места ДТП.

Инцидент произошел 5 сентября в 11:33 улице Доктора Сотникова. Росгвардейцы задержали нетрезвого водителя, который незадолго до этого повредил шлагбаум, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Rapid сбил шлагбаум, установленный у въезда на территорию жилого комплекса, а затем уехал с места происшествия. Мужчину задержали на Джанкойской улице во Всеволожске. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
В Петербурге состоялось прощание с народным артистом РФ Романом Громадским
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
За август грибники нашли 21 труп под Петербургом
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ГАЗель и пожарные не смогли разъехаться на Петергофском шоссе
Мерзнут и ждут: петербуржцы считают дни до начала отопительного сезона
Во Всеволожске задержали пьяного водителя, который сбил шлагбаум
Парк 300-летия в Петербурге благоустроят к 2023 году
В Петербурге тестируют новую вакцину от ковида на добровольцах
В Минтруде перечислили самые травмоопасные отрасли
На Малоохтинской вспыхнул КамАЗ
ДТП спровоцировало трамвайную пробку на Большом Сампсониевском