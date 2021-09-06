На перекрёстке набережной Канала Грибоедова и Гороховой не смогли разъехаться две иномарки

На перекрёстке набережной Канала Грибоедова и Гороховой не смогли разъехаться две иномарки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, на перекрёстке набережной Канала Грибоедова и Гороховой не смогли разъехаться две иномарки.

«Киа въехал в Вольво на перекрёстке набережной Канала Грибоедова и Гороховой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Светофор по Гороховой, по набережной его нет, там Уступи дорогу раньше висел, потом стоп повесили вроде. Перекресток этот пожизненно обречен на такие ДТП, всегда они там», -рассказали свидетели произошедшего.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

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