Под мостом у «Черной речки» сбили мотоциклиста

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Черная речка». Фото: vk.com/spb_today

Инцидент произошел недалеко от станции метро «Черная речка». Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге сбили мотоциклиста. По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от станции метро «Черная речка».

На место происшествия прибыли реанимация и сотрудники ДПС.

«Похоже подмяли мотоциклиста под мостом на Чёрной речке. Реанимация и ДПС на месте. Группа поддержки тоже», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии байкера уточняется.

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