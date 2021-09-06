Под мостом у «Черной речки» сбили мотоциклиста

Под мостом у «Черной речки» сбили мотоциклиста
Инцидент произошел недалеко от станции метро «Черная речка». Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге сбили мотоциклиста. По словам очевидцев, инцидент произошел недалеко от станции метро «Черная речка».

На место происшествия прибыли реанимация и сотрудники ДПС.

«Похоже подмяли мотоциклиста под мостом на Чёрной речке. Реанимация и ДПС на месте. Группа поддержки тоже», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о состоянии байкера уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло в Волосовском районе Ленобласти. На 86 километре автодороги «Нарва» произошла авария.

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