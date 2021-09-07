Росприроднадзор ограничит производство холодильников из-за введения новых квот

Такая ситуация может повлиять как на производителей электротехники, так и на покупателей. Фото: unsplash.com

Такая ситуация может повлиять как на производителей электротехники, так и на покупателей. Фото: unsplash.com

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники сообщило Минэкономразвития России о проблемах с ввозом в страну хладагентов, которые используются при производстве холодильников и кондиционеров.

С середины лета этого года Росприроднадзор стал отказывать в выдаче разрешений на ввоз хладагентов и спецтехники под предлогом исчерпания «допустимого объема потребления гидрофторуглеродов в 2021 году». Об этом сообщает РБК.

Такая ситуация может повлиять как на производителей электротехники, так и на покупателей. Ведомство заявило о возможном дефиците на рынке холодильников и кондиционеров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ребенок задохнулся в холодильнике, в который спрятался во время игры в прятки с сестрами в частном дворе в Башкирии. Инцидент произошел вечером 1 июля.