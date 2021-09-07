Обезглавленное тело обнаружили у железной дороги в Тосненском районе

Обезглавленное тело обнаружили у железной дороги в Тосненском районе
Тело нашли за забором у железнодорожного полотна. Фото: szsut.sledcom.ru

В Тосненском районе Ленобласти обнаружили труп мужчины у железной дороги.

В понедельник, 6 сентября, в отдел полиции обратился дежурный Линейного отдела СПб с заявлением об обнаружении трупа в кустах. Тело с гнилостными изменениями находилось в 15 метрах от ж/д полотна (35 км г. Колпино – Поповка в сторону Москвы), на территории пикета №3. Голова находилась отдельно.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители нашли на месте паспорт 35-летнего гражданина РФ, зарегистрированного в Ставропольском крае. Гражданин находился в Федеральном розыске как пропавший без вести.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц.

полиция Тосненский район труп


 

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