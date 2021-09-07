КГИОП через суд обязал арендатора Петергофской гранильной фабрики убраться на территории

КГИОП через суд обязал арендатора Петергофской гранильной фабрики убраться на территории
Суд обязал аренатора убрать оборудование и восстановить благоустройство земельного участка. Фото: unsplash

Петродворцовый районный суд Петербурга вынес решение по иску КГИОП к арендатору Петергофской гранильной фабрики.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, КГИОП просил обязать Константина Худолея демонтировать вагончик-бытовку и навес с оборудованием, а также восстановить благоустройство на территории объекта культурного населения федерального значения «Фабрика гранильная», расположенного на Фабричной улице в Петергофе. Правообладателем земельного участка на праве аренды является Худолей.

Выяснилось, что у стен здания «Фабрики» складируются строительные материалы, свален бытовой мусор, разбросаны порубочные остатки, перед фасадом здания размещается навес с оборудованием, рядом установлена бытовка. На всей территории много сухостойных деревьев, которые подлежат сносу, дорожное покрытие изношено.

Суд обязал арендатора убрать оборудование и восстановить благоустройство земельного участка. Если решение суда не будет исполнено в течение шести месяцев, то с Худолея взыщут 10 тысяч рублей, а в случае дальнейшего неисполнения — по 5 тысяч рублей в месяц до фактического исполнения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что историческую усадьбу «Уткина дача» восстановят к 2024 году.

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