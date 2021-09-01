Историческую усадьбу «Уткина дача» восстановят к 2024 году

Историческую усадьбу &#171;Уткина дача&#187; восстановят к 2024 году
Восстановление усадьбы проходит за счет городского бюджета. Фото: Смольный

Работы по реставрации исторической усадьбы «Уткина дача» в Петербурге должны завершить в 2024 году. После окончания работ усадьбу введут в эксплуатацию.

Как сообщили в пресс-службе городского правительства, к настоящему моменту ГУП «ТЭК СПб» завершил работы по монтажу теплосетей и установке энергоисточника усадьбы. С началом отопительного сезона предприятие проведет пуско-наладочные работы. Далее на объекте приступят к благоустройству прилегающей территории.

Восстановление усадьбы проходит за счет городского бюджета. Фото: Смольный
Восстановление усадьбы проходит за счет городского бюджета. Фото: Смольный

Восстановление усадьбы проходит за счет городского бюджета. После реставрации здесь появится филиал Музея городской скульптуры, здание будут использовать под выставочные и просветительские проекты.

В комплексе «Уткина дача» будет открыта постоянная экспозиция по истории усадьбы и района Малой Охты. Также планируется создать Центр по работе с детьми и молодежью, проводить лекции и мастер-классы по изобразительному искусству, лепке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге отреставрируют дворец Воронцова.

новости СПб реставрация уткина дача


 

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Историческую усадьбу «Уткина дача» восстановят к 2024 году