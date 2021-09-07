Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой

Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой. Фото: РФС

Сборная России объявила состав на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

Капитаном команды будет Федор Смолов. Место в воротах займет Маринато Гильерме.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Россия: Гильерме, Дивеев, Осипенко, Ионов, Караваев, Баринов, Миранчук, Захарян, Кузяев, Ерохин, Смолов.

Этот матч станет третьим для Валерия Карпина на посту главного тренера российской сборной.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела два матча и успела набрать четыре очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже во вторник, 7 сентября, состоится матч сборных России и Мальты. Он пройдет в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира 2002. Эксперты ждут, что наша команда может победить с разницей в 2-3 мяча.

мальта сборная россии чм-2022


 

Новости партнеров
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
В Петербурге готовят к сносу часть ансамбля Воронцовского дворца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Татьяна Буланова встретилась с избирателями
Предполагаемого насильника и убийцу пенсионерки в Петербурге арестовали
Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой
Инфекционист заявил об угрозе микст-инфекций COVID-19 и гриппа
Мурашко: 92% пациентов с ковидом в больницах были не привиты
Ученые рассказали, почему кошки испытывают стресс из-за локдауна
Сергей Лавров c воздушным поцелуем стал героем флешмоба в TikTok
В ВОЗ сообщили о выходе мира на плато по заболеваемости COVID-19