Сборная России назвала стартовый состав на матч с Мальтой

Сборная России объявила состав на матч отбора ЧМ-2022 с Мальтой.

Капитаном команды будет Федор Смолов. Место в воротах займет Маринато Гильерме.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Россия: Гильерме, Дивеев, Осипенко, Ионов, Караваев, Баринов, Миранчук, Захарян, Кузяев, Ерохин, Смолов.

Этот матч станет третьим для Валерия Карпина на посту главного тренера российской сборной.

Под руководством Валерия Карпина сборная России провела два матча и успела набрать четыре очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что уже во вторник, 7 сентября, состоится матч сборных России и Мальты. Он пройдет в рамках шестого тура квалификации чемпионата мира 2002. Эксперты ждут, что наша команда может победить с разницей в 2-3 мяча.