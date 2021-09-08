Основной причиной взрыва считают утечку газа: главное о трагедии в Ногинске

Утром в среду, 8 сентября, в подмосковном городе Ногинск произошел взрыв в жилом доме. Обрушились несколько этажей, есть погибшие. На данный момент разбор завалов продолжается, там остаются люди. Уже высказана предварительная причина трагедии — бытовая утечка газа.

По информации регионального главка МЧС, в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме 9а по улице 28 Июня обрушились второй, третий и частично четвертый этажи. Ударная волна выбила окна даже в соседних домах. По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья.

Высказывается версия, что на кухне могли оставить на ночь включенную газовую плиту — чтобы не мерзнуть. Плита погасла, но газ продолжил поступать, а когда включили свет, воспламенился.

В результате происшествия эвакуировали более 170 человек. Также спасатели вытащили из-под завалов двоих погибших. Одним из них оказался инструктор Центра подготовки космонавтов — руководитель программы водолазной подготовки.

В общей сложности, в ЧП пострадали 17 человек — шестерым из них, включая двоих детей, потребовалась госпитализация. Спасатели считают, что трое взрослых и ребенок все еще могут находиться под завалами — они не выходят на связь. Добавим, что из полуразрушенного дома удалось вынести котика, который пережил взрыв.

Разбор завалов планируют завершить вечером четверга или в пятницу утром, оценка повреждений займет больше времени. По мнению специалистов, здание подлежит восстановлению.

После взрыва в Ногинске возбуждено уголовное дело об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности (ст. 239 УК РФ). Прокуратурой проводится проверка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившие травмы получат от 100 до 500 тысяч. Людям, чьей имущество было испорчено взрывом, выплатят по 30 тысяч рублей на члена семьи, одиноким — 50 тысяч.