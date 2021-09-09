Карантин в школах и резкий скачок заболеваемости: COVID-19 в Петербурге 9 сентября

Коек для коронавирусных пациентов остается много. Фото: комитет по здравоохранению

Коек для коронавирусных пациентов остается много. Фото: комитет по здравоохранению

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге оставляет желать лучшего. В городе резко выросла суточная заболеваемость и число госпитализированных, а в школах классы закрывают на карантин.

По данным оперативного штаба на 9 сентября, с начала пандемии коронавирус в Петербурге был выявлен у 587 399 человек. Только за последние сутки статистику пополнили 1380 случаев.

Накануне этот показатель составлял 1430 случаев. Отметим, что в среду, 8 сентября, суточная заболеваемость резко выросло, поскольку еще днем ранее число инфицированных превышало только 600 человек.

Неожиданно выросло и число госпитализированных. Ранее сообщалось, что за сутки в больницы Петербурга доставили 290 человек. За день до этого показатель не дотягивал и до 200.

В настоящее время в городе заняты 70% коек — это более 3,6 тысячи мест. В реанимации сейчас находятся 364 пациента. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 152 человека.

Коронавирус повлиял и на работу некоторых школ. Несколько классов перешли на удаленное обучение из-за того, что ученики заболевают гриппом и COVID-19.

Уточняется, что на дистанционное обучение были переведены шесть классов в пяти школах. Пока это только 0,03% от общего числа классов. В них болеет 181 ребенок и 110 учителей.

На смешанном формате обучения находятся чуть более тысячи учеников.

На этом фоне вакцинация населения продолжается. В городе прививку сделали более 1,5 млн жителей.

Отметим, что в Петербурге компания Biocad начала выпуск «Спутника Лайт». Предприятие производит вакцину и поставляет ее по заказу Министерства обороны. Объемы поставок будут зависит от распоряжения ведомства.