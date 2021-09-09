На проспекте Стачек трамваи изменят свое движение до середины сентября

На проспекте Стачек трамваи изменят свое движение до середины сентября
Трамваи изменят маршрут следования из-за дорожных работ. Фото: Baltphoto

В Петербурге из-за производственных дорожных работ с 11 сентября и до 13 сентября будет изменено движение трамваев №36 и 52.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, путевые работы закроют движение двух трамваев с 01:30 11 сентября до 04:4013 сентября по проспекту Стачек у проспекта Маршала Жукова.

Теперь трамвай №36 будет следовать от конечной станции «пос. Стрельна» по действующей трассе до улицы Десантников, затем по улице Маршала Казакова, по проспекту Стачек и до конечной станции «Оборонная улица».

Кроме этого, трамвай №52 будет двигаться от конечной станции «Оборонная улица», по улице Трефолева, затем по Маршала Говорова, по улице Новостроек, Кронштадской улице, до проспекта Стачек и до конечной станции «пр. Стачек, 111».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вслед за Москвой перейдет на оплату транспорта безналичным расчетом.

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