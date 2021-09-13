В результате ДТП на трассе «Сортавала» погиб виновник аварии

В результате ДТП на трассе «Сортавала» погиб виновник аварии
После того, как "Лифан" врезался, машина въехала на металлическое дорожное ограждение. Фото: pixabay

Накануне в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в 00.45 на 11 километре автодороги «Сортавала» 60-летний водитель, лишенный прав совершил ДТП.

Так, управляя личным автомобилем «Лифан-215800», двигаясь в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «КАМАЗ». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«КАМАЗом» управлял 51-летний гражданин одного из сопредельных государств, двигавшимся по левой полосе и производившим влажную чистку металлического дорожного ограждения. После того, как «Лифан» врезался, машина въехала на металлическое дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лифан-215800» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге произошло смертельное ДТП. В полицию поступило сообщение, что у д.11 по пр. Маршала Блюхера 48-летний водитель, управляя «Мерседес-Бенц», попал в аварию.

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