В Петербурге произошел пожар в 12-комнатной коммуналке

В Петербурге произошел пожар в 12-комнатной коммуналке
В тушении пожара участвовали: три спецмашины и 15 спасателей.  Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Очередной пожар произошел в Выборгском районе Северной столицы

Сегодня, во вторник, 14 сентября почти в пять утра поступила информация о пожаре по адресу: улица Жени Егоровой дом 3 корпус 1. Там в 12-ти комнатной коммунальной квартире произошло возгорание. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Почти в шесть часов утра пожар устранили. От огня и дыма никто не пострадал. В тушении пожара участвовали: три спецмашины и 15 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что поздним вечером 13 сентября в Курортном районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:07. Пожар произошел на Железнодорожной улице, 21. Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в каркасно-щитовой, размером 3Х8 метров постройке происходило горение по всей площади. Эвакуирован пострадавший. Его передали бригаде скорой помощи.

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