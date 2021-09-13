Во время пожара на Железнодорожной улице пострадал один человек

Поздним вечером 13 сентября в Курортном районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 23:07. Пожар произошел на Железнодорожной улице, 21.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, в каркасно-щитовой, размером 3Х8 метров постройке происходило горение по всей площади.

Эвакуирован пострадавший. Его передали бригаде скорой помощи. Справиться с огнем удалось в 23:53. В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели не смогли подъехать к месту пожара в доме на Октябрьской набережной. Пандус для заезда на стилобат был установлен с нарушением противопожарных требований.