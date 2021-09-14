Исследование «Синергии» выявило желаемый размер зарплаты россиян

Большинство жителей России хотели бы получать ежемесячно зарплату в 50-70 тысяч рублей — таких денег им достаточно для комфортной жизни. Об этом говорят данные университета «Синергия».

Около 38% респондентов хотели бы ежемесячно получать от 50 до 70 тысяч рублей. Еще 24% россиян устроит зарплата в 80-100 тысяч рублей, отмечают исследователи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для 16% опрошенных желаемый уровень зарплаты достигает 120-150 тысяч, а для 11% – от 150 до 200 тысяч рублей. Каждый одиннадцатый мечтает о зарплате более чем в 200 тысяч рублей.