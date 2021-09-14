Исследование «Синергии» выявило желаемый размер зарплаты россиян

Исследование «Синергии» выявило желаемый размер зарплаты россиян
Каждый одиннадцатый мечтает о зарплате более чем в 200 тысяч рублей. Фото: pixabay
Большинство жителей России хотели бы получать ежемесячно зарплату в 50-70 тысяч рублей — таких денег им достаточно для комфортной жизни. Об этом говорят данные университета «Синергия».
Около 38% респондентов хотели бы ежемесячно получать от 50 до 70 тысяч рублей. Еще 24% россиян устроит зарплата в 80-100 тысяч рублей, отмечают исследователи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Для 16% опрошенных желаемый уровень зарплаты достигает 120-150 тысяч, а для 11% – от 150 до 200 тысяч рублей. Каждый одиннадцатый мечтает о зарплате более чем в 200 тысяч рублей.
Больше всего люди тратят на еду, оплату коммунальных услуг, одежду и обувь.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что общая сумма просроченных долгов россиян перед банками на сентябрь 2021 года составила 955 миллиардов рублей и может достичь триллиона уже в следующем году.
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