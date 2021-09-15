В Петербурге госпитализирован 15-летний ребенок весом 13 кг

В Петербурге госпитализирован 15-летний ребенок весом 13 кг
Причина такого веса девочки во врожденной патологии. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В интернете появилось видео, на котором показана 15-летняя девочка-сирота, которая попала в одну из детских больниц Северной столицы весом 13 килограммом. Чтобы убедиться в правдивости, медучреждение посетила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Автор ролика говорил о плохом уходе за сиротой в детдоме и в больнице. Главврач медучреждения отметил, что с 2011 года ребенок оказывался в больнице 10 раз и лечили ее всеми возможными способами. Причина такого веса девочки во врожденной патологии. Об этом сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новорожденный петербуржец умер после лечения в детской больнице. Малютку порядка 40 минут пытались реанимировать, к несчастью, это не помогло. Мальчик не выжил после выписки из медучреждения.

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